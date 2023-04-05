«Он попал, как кур во щи»: Кучера прокомментировал антироссийские высказывания Меладзе

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Певец Валерий Меладзе неоднократно высказывал свое мнение о спецоперации: в большинстве случаев оно было отрицательное. Однако не все так однозначно, считает актер Оскар Кучера. По его мнению, музыкант попал в сложившуюся ситуацию по глупости.

— Я знаю Валеру, он хороший дядька. Он попал, как кур во щи, по глупости, я считаю. Вот те, кто орут, — окажитесь вы в толпе врагов, вот как вы себя поведете? Да хрен его знает. Он, может, сам испугался того, что он сказал, — сказал он.

Кучера подчеркнул, что ему действительно жалко Меладзе. Он уверен, что музыкант никого не хотел обидеть своими словами, однако вышло все наоборот.

— Я просто смотрю со стороны по-человечески. И вот по-человечески мне его жалко. Я не могу объяснить почему. Потому что я знаю его, понимаю, что он «не хотел никого обидеть», знаете, называется. Знаете, я Галустяна вспоминаю: «Понять и простить». Вот Меладзе я бы простил, честное слово скажу, — резюмировал Кучера.

Во время новогоднего выступления в Дубае Меладзе сказал «Героям слава!» в ответ на лозунг «Слава Украине!», с которым к нему обратился один из поклонников. В результате этого инцидента многие ополчились против артиста, в том числе против его супруги певицы Альбины Джанабаевой.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что после своего заявления Меладзе должен навсегда покинуть Россию. По мнению критика, артист заслуживает бойкота со стороны всех российских телеканалов.