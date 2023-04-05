Концерт Валерия Меладзе отменили в Краснодаре

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Концерт известного российского певца Валерия Меладзе, который должен был пройти 9 июня во Дворце спорта «Олимп» в Краснодаре, был отменен. Об этом сообщили представители площадки.

— Концерта Меладзе не будет, — говорится в сообщении.

Билеты на выступление также исчезли со всех сайтов билетных операторов. Артист отмену концерта не прокомментировал, передает портал «Кубанские новости».

Также стало известно, что запланированные на апрель концерты Валерия Меладзе в Барнауле, Новосибирске и Кемерове не состоятся.

В середине января появилась информация, что концерты Меладзе стали отменять после скандальных высказываний артиста. Так, во время новогоднего выступления в Дубае музыкант сказал «Героям слава!» в ответ на лозунг «Слава Украине!», с которым к нему обратился один из поклонников. В результате этого инцидента многие ополчились против артиста и его супруги певицы Альбины Джанабаевой. Пользователи в комментариях под постами артистки начали требовать ее отъезда из страны.