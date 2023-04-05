Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Концерт Валерия Меладзе отменили в Краснодаре

Лейла Алиева
Общество
Концерт Валерия Меладзе отменили в Краснодаре
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Концерт известного российского певца Валерия Меладзе, который должен был пройти 9 июня во Дворце спорта «Олимп» в Краснодаре, был отменен. Об этом сообщили представители площадки.

— Концерта Меладзе не будет, — говорится в сообщении.

Билеты на выступление также исчезли со всех сайтов билетных операторов. Артист отмену концерта не прокомментировал, передает портал «Кубанские новости».

Также стало известно, что запланированные на апрель концерты Валерия Меладзе в Барнауле, Новосибирске и Кемерове не состоятся.

В середине января появилась информация, что концерты Меладзе стали отменять после скандальных высказываний артиста. Так, во время новогоднего выступления в Дубае музыкант сказал «Героям слава!» в ответ на лозунг «Слава Украине!», с которым к нему обратился один из поклонников. В результате этого инцидента многие ополчились против артиста и его супруги певицы Альбины Джанабаевой. Пользователи в комментариях под постами артистки начали требовать ее отъезда из страны.

Концерты Знаменитости Валерий Меладзе Краснодар
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Все мнения
О проекте