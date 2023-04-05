Тренер по омоложению Трескова рассказала о главных ошибках в утреннем уходе кожи

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Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова рассказала, какие ошибки многие совершают при утренних процедурах по уходу за кожей.

Так, не стоит по утрам принимать горячую ванну. Чтобы взбодриться, достаточно контрастного душа. Температура воды при этом не должна превышать температуру тела.

Помимо этого, недостаточно просто умыться водой и протереть кожу тоником. Ночью происходит процесс выведения токсинов, поэтому следует очищать лицо пенкой или гелем. При этом стоит отказаться от использования скрабов. Лучше перенести эту процедуру на вечер выходного дня.

Трескова также посоветовала наносить увлажняющий крем за полчаса до выхода из дома, это особенно актуально в холодное время года. Не стоит использовать много тонального средства, оно забивает поры, передает Общественная служба новостей.

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