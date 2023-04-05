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Левкин: Завершена реконструкция отделений акушерско-гинекологического центра в ЮЗАО

Евгений Силаев
Город
Левкин: Завершена реконструкция отделений акушерско-гинекологического центра в ЮЗАО
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Обручевском районе после реконструкцию ввели в эксплуатацию акушерско-гинекологический центр. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Речь идет о Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. Он расположен по адресу: улица Академика Опарина, владение 4.

— Во время реконструкции возведена трехэтажная надстройка над двухэтажным корпусом центра, обустроен отапливаемый надземный, также в надстройке мансардного типа создан ресурсный центр библиотеки, — рассказал Левкин.

По его словам, в надстройке разместились консультативно-поликлиническое отделение на 50 посетителей, стационар на 18 коек, операционный и административный блоки, лаборатория молекулярных исследований. Кроме того, в помещении появился конференц-зал на 300 мест.

В марте флагманский центр Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского начал прием первых пациентов. Объект оснащен инновационной медицинской техникой последнего поколения. Здесь подготовлены девять операционных, в которых можно делать дообследование прямо во время операции.

Также стало известно, что в районе Измайлово завершено строительство нового здания взрослой поликлиники на 750 посещений в смену. Медицинское учреждение построили в соответствии с новым московским стандартом оснащения поликлиник.

Медицина Сергей Левкин Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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