Сербия проведет учения «Платиновый волк» со странами НАТО

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С 16 по 30 июня Сербия совместно со странами Североатлантического альянса проведет на своей территории международные тактические учения «Платиновый волк». Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в Министерстве обороны страны.

Учения пройдут, несмотря на то что правительство Сербии приняло мораторий на любые международные маневры. «Платиновый волк» станет исключением из правил.

Причиной принятия данного решения в правительстве Сербии назвали исполнение взятых республикой обязательств «в связи с участием сербской армии в многонациональных операциях», передает ТАСС.

Целью маневров заявили поддержку достигнутого уровня оперативной совместимости подразделений вооруженных сил республики.

Учения «Платиновый волк» проводят с 2014 года. Военнослужащие отрабатывают в центральной части Сербии неподалеку от населенного пункта Буяновац тактические приемы.

Президент республики Александр Вучич заявил, что Сербия сможет забыть об агрессии НАТО 1999 года, когда исчезнут все сербы. По его словам, обязательством народа является попытка простить. Забыть агрессию НАТО сербы смогут, только когда их не станет.