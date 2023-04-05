Онколог Топузов рассказал о методах профилактики рака

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Главный врач Городского клинического онкологического диспансера, хирург-онколог Эльдар Топузов рассказал о методах профилактики рака.

По словам эксперта, никто не застрахован от онкологии, даже те, кто ведут полностью здоровый образ жизни. Но регулярные занятия физкультурой, соблюдение диеты, уменьшение потребления алкоголя существенно снижают риски возникновения злокачественных новообразований.

Врач пояснил, что наиболее эффективной мерой для профилактики по-прежнему остаются диспансеризация, профилактические осмотры и скрининги.

Женщинам онколог посоветовал сделать генетический анализ генов BRCA, если у матери выявили рак молочной железы. Известно также, что каждый десятый случай рака толстой кишки связан с наследственными мутациями.

Кроме того, женщинам старше 40 лет рекомендуется раз в два года делать маммографию, а мужчинам старше 45 лет – сдавать анализ PSA (ПСА) ежегодно с профилактической целью. Подобные исследования помогают выявить заболевание на ранней стадии, в этом случае больше шансов на успешное лечение, передает газета «Петербургский дневник».

В свою очередь онколог Павел Копосов сообщил, что хуже всего поддается лечению рак поджелудочной железы. В 80 процентах случаев его обнаруживают на четвертой стадии, передает издание «Невские новости».

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что употребление печени трески снижает риск развития онкологии. По его словам, в этом продукте содержится много витамина D, который отвечает за прочность костей. Последние исследования доказывают, что печень трески может также влиять на раковые клетки.