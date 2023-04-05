Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Онколог Топузов рассказал о методах профилактики рака

Ирина Игнатенко
Общество
Онколог Топузов рассказал о методах профилактики рака
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Главный врач Городского клинического онкологического диспансера, хирург-онколог Эльдар Топузов рассказал о методах профилактики рака.

По словам эксперта, никто не застрахован от онкологии, даже те, кто ведут полностью здоровый образ жизни. Но регулярные занятия физкультурой, соблюдение диеты, уменьшение потребления алкоголя существенно снижают риски возникновения злокачественных новообразований.

Врач пояснил, что наиболее эффективной мерой для профилактики по-прежнему остаются диспансеризация, профилактические осмотры и скрининги.

Женщинам онколог посоветовал сделать генетический анализ генов BRCA, если у матери выявили рак молочной железы. Известно также, что каждый десятый случай рака толстой кишки связан с наследственными мутациями.

Кроме того, женщинам старше 40 лет рекомендуется раз в два года делать маммографию, а мужчинам старше 45 лет – сдавать анализ PSA (ПСА) ежегодно с профилактической целью. Подобные исследования помогают выявить заболевание на ранней стадии, в этом случае больше шансов на успешное лечение, передает газета «Петербургский дневник».

В свою очередь онколог Павел Копосов сообщил, что хуже всего поддается лечению рак поджелудочной железы. В 80 процентах случаев его обнаруживают на четвертой стадии, передает издание «Невские новости».

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что употребление печени трески снижает риск развития онкологии. По его словам, в этом продукте содержится много витамина D, который отвечает за прочность костей. Последние исследования доказывают, что печень трески может также влиять на раковые клетки.

Здоровье Диагностика Онкология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Все мнения
О проекте