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Путин: Отношения России и США переживают глубокий кризис

Евгений Жуков
Политика
Путин: Отношения России и США переживают глубокий кризис
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения послами 17 государств верительных грамот заявил, что отношения России и Соединенных Штатов сегодня переживают глубокий кризис.

— Отношения России и США, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению. В его основе принципиально разные подходы формирования современного миропорядка, — отметил Путин.

Он также добавил, что Москва выступает за выстраивание отношений с Вашингтоном исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела, передает официальный сайт Кремля.

Известно, что в церемонии приема верительных грамот принимают участие представители США, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Абхазии, Гвинейской Республики, Камбоджи, Брунея, Зимбабве. Кроме того, в мероприятии участвуют дипломатические представители Экваториальной Гвинеи, Гондураса, Парагвая, Мексики, Ирака, Омана и Сирии.

В прошлый раз такая церемония прошла в сентябре 2022 года. Тогда верительные грамоты передали 24 новых посла.

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