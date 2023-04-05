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Путин начал церемонию приема верительных грамот у послов 17 стран

Евгений Силаев
Политика
Путин начал церемонию приема верительных грамот у послов 17 стран
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин начал церемонию приема верительных грамот у послов 17 стран мира. Мероприятие проходит в среду, 5 апреля, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

В мероприятии принимают участие представители США, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Абхазии, Гвинейской республики, Камбоджи, Брунея, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Гондураса, Парагвая, Мексики, Ирака, Омана и Сирии.

В ходе выступления Путин подчеркнул, что Россия не собирается изолироваться от других стран и открыта к диалогу. Кроме того, глава государства выразил надежду, что представители дипмиссий будут вовлечены в политический диалог и гуманитарные вопросы.

Предыдущая церемония прошла в сентябре 2022 года. Тогда верительные грамоты передали 24 новых посла.

4 апреля Путин посетил с рабочей поездкой Тульскую область. Глава государства осмотрел завод «Тулажелдормаш», специализирующийся на производстве оборудования для строительства, содержания и обновления железнодорожных путей, а также тяжелой путевой техники. Также президент провел заседание президиума Госсовета.

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