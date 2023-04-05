Глава УЕФА заявил, что до конца СВО решить вопрос с допуском россиян будет сложно

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Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в среду, 5 апреля, заявил, что до конца специальной военной операции (СВО) РФ на Украине будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских сборных и клубов до международных соревнований.

— Конечно, это решение исполкома в любом случае. Но мое личное мнение: пока СВО не закончится, нам будет трудно что‑нибудь изменить, — сказал Чеферин.

Чеферин сделал такое заявление на пресс-конференции по итогам конгресса УЕФА, который прошел в Лиссабоне, передает РИА Новости.

28 марта глава МОК Томас Бах опубликовал целый перечень условий, по которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Например, один из пунктов гласит, что спортсмены из названных стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

В свою очередь президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что подобные рекомендации не касаются атлетов из РФ. Ко всему прочему в марте стало известно, что сборная России в июне примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.