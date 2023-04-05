Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава УЕФА заявил, что до конца СВО решить вопрос с допуском россиян будет сложно

Евгений Жуков
Спорт
Глава УЕФА заявил, что до конца СВО решить вопрос с допуском россиян будет сложно
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в среду, 5 апреля, заявил, что до конца специальной военной операции (СВО) РФ на Украине будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских сборных и клубов до международных соревнований.

— Конечно, это решение исполкома в любом случае. Но мое личное мнение: пока СВО не закончится, нам будет трудно что‑нибудь изменить, — сказал Чеферин.

Чеферин сделал такое заявление на пресс-конференции по итогам конгресса УЕФА, который прошел в Лиссабоне, передает РИА Новости.

28 марта глава МОК Томас Бах опубликовал целый перечень условий, по которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Например, один из пунктов гласит, что спортсмены из названных стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

В свою очередь президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что подобные рекомендации не касаются атлетов из РФ. Ко всему прочему в марте стало известно, что сборная России в июне примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.

Футбол УЕФА Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Все мнения
О проекте