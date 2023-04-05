Госдума приняла закон о совершенствовании целевого приема и обучения в вузах

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Государственная дума приняла законопроект, в рамках которого предлагается совершенствование целевого приема и обучения в вузах России. Соответствующее решение было принято в среду, 5 апреля.

Согласно инициативе, все заявки на целевое обучение станут публичными. Абитуриенты смогут узнать о мерах поддержки на время учебы, а также о своем будущем работодателе.

— Главное в системе целевого обучения — создать условия, чтобы будущий специалист после обучения пришел на работу, к которой его готовили. А для этого должен быть другой уровень ответственности и работодателя, и региональных властей, и самого студента. Важно, чтобы студент-целевик понимал: ему гарантированы место работы, достойная заработная плата, жилье и другие социальные гарантии от работодателя и региона, — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вступление закона в силу запланировано на 1 мая 2024 года. Документ предлагает прописать обязательства заказчика и абитуриента целевого обучения, передает сайт Госдумы.

В российских вузах в текущем году выделят 75,5 тысячи бюджетных мест по педагогическим специальностям. В прошлом году в специализированные университеты подали 370 тысяч заявлений почти на 35 тысяч бюджетных мест.

В свою очередь в Минобрнауки заявили, что в этом году около 67 процентов выпускников смогут попасть на бесплатное обучение в российских вузах. Всего в стране распределили свыше 590 тысяч бюджетных мест в вузах на 2023–2024 учебный год.