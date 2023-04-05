Более 20 гранат найдены в мусорном контейнере у торгового центра «Парк хаус» на северо-востоке Москвы

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Сигнальный проезд, 17 Карта всех событий

Более 20 гранат Ф-1 найдены в мусорном контейнере у торгового центра «Парк хаус» на северо-востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 5 апреля.

По словам собеседника «ВМ», находку обнаружили по адресу Сигнальный проезд, 17. Территория ТЦ оцеплена, на месте работают саперы и кинологи.

Позже собеседник издания уточнил, что все гранаты были без запалов. Помимо этого, в мусорном контейнере найдены гильзы от патронов калибра 5,45. О находке полицейским сообщил прохожий.

Похожая история произошла 24 марта на улице Вавилова на юго-западе столицы. На территории ТЭЦ-20 обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.

Другой инцидент, связанный с гранатами, произошел возле магазина в Подмосковье. Проверка показала, что предмет оказался не боевой гранатой. Злоумышленника задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».