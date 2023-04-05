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Более 17 тысяч заявок поступило на конкурс «Лидеры России» за сутки

Евгений Силаев
Общество
Более 17 тысяч заявок поступило на конкурс «Лидеры России» за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За первые сутки с начала регистрации организаторы конкурса «Лидеры России» получили 17,5 тысячи заявок. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил исполняющий обязанности ректора РАНХиГС, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

—По-прежнему много талантливых управленцев, которые хотят проверить себя, которые хотят повысить уровень своих знаний и, может быть, какие-то новые карьерные ступеньки сделать в своей судьбе, — сказал он.

По словам Комиссарова, участники смогут продемонстрировать свои знания и умения в тех сферах деятельности, в которых они работают. В свою очередь, партнеры конкурса смогут подобрать себе подходящих руководителей и пригласить их на работу, передает слова гендиректора ТАСС.

Участниками конкурса могут стать руководители из России и других стран в возрасте до 55 лет. Одним из условий участия является наличие не менее двух лет управленческого опыта.

Также в столице стартовал прием заявок от представителей сферы гостеприимства на участие в конкурсе «Московские мастера». Зарегистрироваться можно до 2 мая.

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