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Горожан пригласили поучаствовать в конкурсе «Московские мастера»

Араз Салехов
Город
Горожан пригласили поучаствовать в конкурсе «Московские мастера»
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице стартовал прием заявок от представителей сферы гостеприимства на участие в конкурсе «Московские мастера». Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Профессионалов приглашают побороться за звание лучшего экскурсовода (авторские пешеходные и автобусные экскурсии) и администратора гостиницы. Победители получат дипломы, денежные призы, а также подарки от партнеров, — говорится в сообщении.

Заявиться на конкурс можно вплоть до 2 мая. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в рамках первого отборочного этапа в номинации «Экскурсовод» необходимо описать пешеходный или автобусный маршрут, а также снять видео с рассказом о себе и экскурсии.

Кроме того, в столице впервые пройдет блицфорум «Театральная общалка», в рамках которого запланированы спектакли, мастер-классы, встречи и дискуссии. Мероприятия пройдут 8 и 9 апреля.

Также в городе до 1 мая открылась регистрация на конкурс «Лучший школьный спортивный клуб». Клубы будут оценены по количеству видов спорта, которыми занимаются ученики, а также по наличию атрибутов и бренда — эмблемы, экипировки, флага и талисмана.

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