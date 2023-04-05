В парке «Сокольники» опровергли сообщения о запрете на выгул собак

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Парк «Сокольники» не планирует вводить запрет на выгул собак. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

— Включение в правила посещения запрета на нахождение собак на территории ограничит часть населения в отдыхе, тем самым нарушит основную цель деятельности парков — удовлетворение потребностей в массовом отдыхе, — говорится в сообщении.

Нахождение на территории парков собак никак не нарушает действующие нормативно-правовые акты. Кроме того, в Сокольниках даже созданы все необходимые удобства для ухода за питомцами. Так, в парке расположены 27 дог-боксов с бесплатными пакетами для уборки за животным, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого ряд СМИ сообщали о возможном запрете выгула в парке собак из-за того, что владельцы якобы не убирают за своими питомцами.

В Комплексе городского хозяйства Москвы напомнили о важности соблюдения правил безопасности во время прогулок с питомцами около водоемов. Вблизи них собак не следует спускать с поводков во избежание несчастных случаев.

«Собачников» в Москве оказалось больше, чем «кошатников». Согласно данным базы ветеринарной автоматизированной системы, самыми популярными питомцами у горожан стали собаки миниатюрных пород. Лидирующую позицию по количеству регистраций занимают йоркширские терьеры — их более 63 тысяч.