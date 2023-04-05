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Птицы зарянки вернулись в Москву после зимы

Евгений Жуков
Город
Птицы зарянки вернулись в Москву после зимы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В столицу вернулись птицы зарянки, которые обычно пережидают холода на Кавказе, в Северной Африке и на юге Европы. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Зарянка, или малиновка, — маленькая птичка отряда воробьиных семейства мухоловок.

По словам специалистов, самцы и самки схожи по окраске: у них оранжевая грудка с сероватыми перьями по окантовке. В области живота оперение беловатое с бурыми вкраплениями, а основная часть спинки имеет серо-коричневый цвет. Клюв и глаза у малиновки черные.

Размер птицы обычно варьируется от 12,5 до 14 сантиметров. Питается же зарянка беспозвоночными и насекомыми, хотя не против полакомиться и ягодами с фруктами.

Во время брачного периода природные территории заливаются трелями зарянок, из-за чего их часто можно спутать с соловьями. Своим пением на различных тональностях самки сообщают о готовности к созданию семьи, а самцы оглашают границы личных владений, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Жителям и гостям Москвы рассказали, как не навредить представителям семейства пернатых. Речь идет в том числе о раненых и больных птицах.

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