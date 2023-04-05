Российские геймеры заявили о желании увидеть игру по фильмам «Брат» и «Брат 2»

Фото: Брат-2. 2000 год

Более половины россиян хотели бы поиграть в видеоигры по мотивам сериалов или фильмов. Среди картин отечественного производства лидирует дилогия Алексея Балабанова «Брат», за которую проголосовали 18 процентов геймеров. Об этом свидетельствуют данные VK Play.

Также определенный интерес у российских геймеров вызывают фильмы «Последний Богатырь» и «Ночной дозор». Примечательно, что по обеим картинам уже были выпущены игры.

Так, по «Последнему богатырю» в 2017 году вышла мобильная игра. А в 2005 году была выпущена пошаговая ролевая игра по роману «Ночной дозор», однако популярности ни у критиков, ни у игроков она не снискала.

Из зарубежных фильмов больше всего российские геймеры хотели бы увидеть адаптацию «Шерлока Холмса» и «Аватара», за которые проголосовали 22 процента. Среди сериалов популярностью пользуются «Игра престолов», «Остаться в живых» и «Ходячие мертвецы», говорится в исследовании.

В 2022 году продажи видеоигр во всем мире резко упали. Эксперты связывают это с тем, что люди начинают возвращаться к более насыщенной жизни после пандемии и проводят меньше времени в своих квартирах без выхода на улицу. Вместе с этим снижается и спрос на видеоигры, что крайне печально сказывается на доходах производителей. По данным статистики, время, проведенное пользователями за играми в Steam, Xbox и PlayStation, также сократилось.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее успокоила самых активных любителей компьютерных игр в России. Она рассказала, что распространившаяся в Сети информация о запрете компьютерной игры Dota 2 является фейком. Мизулина добавила, что неправдивую информацию часто распространяют в интернете от ее имени.