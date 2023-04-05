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Живоловушки установили в детском саду на юго-западе Москвы для поимки лисы

Евгений Жуков
Город
Живоловушки установили в детском саду на юго-западе Москвы для поимки лисы
Фото: Unsplash

На территории детского сада возле станции метро «Калужская» специалисты установили живоловушки, чтобы поймать лису с лисятами. Об этом в среду, 5 апреля, рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

По его словам, на территории учреждения поселились лиса и шесть лисят. Судя по видеозаписи, Бурмистров предполагает, что у одного лисенка чесотка. По этой причине после отлова животные пройдут реабилитацию, после чего их отпустят на волю.

Бурмистров также отметил, что живоловушки позволят поймать животных без причинения им вреда. При этом он добавил, что для воспитанников детского сада лисята не представляют опасности, поскольку еще сами всего боятся. Животные могут самостоятельно в скором времени покинут территорию учреждения, передает агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь натуралист Александр Хабургаев рассказал, что дикие лисы могут заразить человека бешенством, при этом они редко первыми проявляют агрессию.

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