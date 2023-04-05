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Президент Литвы Науседа назвал «ошибкой молодости» вступление в КПСС в 1988 году

Евгений Силаев
В мире
Президент Литвы Науседа назвал «ошибкой молодости» вступление в КПСС в 1988 году
Фото: president.gov.ua

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал «ошибкой молодости» свое решение вступить в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС) в 1988 году. Об этом глава государства заявил в среду, 5 апреля.

— Сразу после учебы я столкнулся с искушением вступить в партию во имя больших возможностей сделать карьеру ученого. Я какое-то время думал об этом, пока, наконец, не уступил ему. Я был честолюбивым и глупо-упрямым юношей, я проигнорировал даже отговоры моей матери от такого шага, — сказал он.

По словам Науседы, в 1987 году он закончил базовые курсы экономики в Вильнюсском университете, после чего всерьез задумался о карьере ученого.

Позднее, по словам политика, его больше интересовала работа инициативной группы Движения перестройки. После начала национального возрождения Науседа, по собственному признанию, сконцентрировался на нем и совсем забыл о КПСС, передает слова президента Литвы агентство BNS.

5 апреля литовский журналист Довидас Панцеровас обнародовал архивные документы. Из них следует, что нынешний глава государства являлся членом КПСС. Примечательно, что во время президентских выборов в 2019 году политик скрыл этот факт.

В феврале 2023 года стало известно, что экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон в ходе переговоров с российским коллегой Борисом Ельциным пообещал ему работать над «тесным сотрудничеством». В новой порции рассекреченных документов национального архива США была опубликована стенограмма телефонного разговора двух лидеров от 23 января 1993 года.

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