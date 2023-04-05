Патрушев пригрозил жестким ответом на дестабилизацию в новых регионах России

Фото: Администрация президента РФ

Попытки дестабилизации ситуации и подрыва конституционного строя в новых регионах России будут жестко пресекаться. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

— Попытки дестабилизации общественно-политической ситуации и подрыва конституционного строя будут жестко пресекаться в соответствии с российским законодательством, — цитирует его РИА Новости.

27 марта Патрушев заявил, что США стали «чемпионами» по числу развязанных войн в разных частях мира. По его мнению, Вашингтон нарушает суверенитет государств, «к месту и не к месту провозглашая демократические лозунги».

Кроме того, с мнением западников о пользе антироссийской политики многие до сих пор не согласны. Большинство мировых держав продолжают придерживаться демократических устоев, не идя на поводу у русофобски настроенных правительств. Почему этим странам выгодно сотрудничество с Россией — в материале «Вечерней Москвы».