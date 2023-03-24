«Занимают особую позицию»: названы три причины, почему большинство стран не поддержали санкции Запада против России

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Санкции Запада против России не поддержали страны глобального Юга, в том числе члены группы БРИКС, на долю которой приходится более трети мирового ВВП. Об этом и о причинах, почему большинство стран мира выступили за сотрудничество с нашей страной, «Вечерней Москве» рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

— Глобальный Юг не пожелал разрывать экономические связи с Россией во многом для того, чтобы сохранить взаимовыгодное сотрудничество — поставки продовольствия и минеральных удобрений, — отмечает собеседник «ВМ». — Также на стороне России выступили и активно развивающиеся страны, входящие в БРИКС, — Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Роль БРИКС в мире со временем будет только расти, уверен эксперт. Уже сейчас влияние стран — членов этого союза значительно. По данным МВФ, совокупный ВВП по паритету покупательной способности всех стран БРИКС составляет 31,5 процента от мирового: Китай (18,6 процента), Индия (7), Россия (3), Бразилия (2,3), ЮАР (0,6).

При этом в случае ожидаемого расширения БРИКС, который в скором времени может пополниться Саудовской Аравией, Турцией, Египтом и Алжиром (эти страны также не поддерживают антироссийские санкции — прим. «ВМ»), на него будет приходиться уже около 40 процентов мировой экономики.

Почему Россию поддерживают

Как отмечает Кортунов, помимо сугубо экономических, есть еще три причины, по которым большинство стран не поддержало Запад в его санкционном давлении на Россию. Одна из них — политика двойных стандартов, которую исповедуют западные страны.

— Весь мир понимает, что Запад не обращает внимания на многие мировые конфликты. И более того, несет часть ответственности за развязывание конфликтов, скажем, в Ливии, Ираке, Сирии, — говорит Кортунов. — А вот к Украине особое отношение. Посмотрите, например, на разницу в отношении к украинским и сирийским беженцам.

Кроме того, странам, находящимся за контуром Запада, не нравятся его попытки представить конфликт на Украине как противостояние либеральных западных режимов с деспотическим режимом Востока.

— Поскольку на глобальном Юге далеко не все страны подходят под западный критерий демократии, то смысла в том, чтобы поддерживать западный нарратив, для них нет, — объясняет эксперт.

Наконец третья и, вероятно, самая важная причина: коллективный Запад не воспринимает страны остального мира как равных партнеров. Им не предлагается обсудить проблемы вокруг Украины и выработать какую-либо общую линию. Вместо этого от развивающихся стран требуют занять позицию, которая принята без их участия.

— Вот такая традиционная западная парадигма, когда источником решений остается большая группа стран на Западе, а выполнять решения надо всем. Понятно, что это не очень нравится и не вызывает особого энтузиазма. Поэтому вполне логично, что страны глобального Юга занимают особую позицию, — заключил Кортунов.

О том, что страны коллективного Запада не смогли убедить весь остальной мир занять антироссийскую позицию, уже открыто пишут мировые СМИ. Например, соответствующие заметки появились в феврале в британской Financial Times и испанской El Pais. В марте журнал Forbes написал, что большинство стран выступили против санкций ради сотрудничества с Россией.