Движение на Варшавском шоссе восстановлено

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, Новоданиловский проезд Карта всех событий

Движение на Варшавском шоссе, где ранее загорелся строительный мусор, восстановлено. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на Варшавском шоссе в районе дома № 7. Из кузова грузовика на дорогу высыпался горящий строительный мусор, что привело к затруднению движения на участке.

Другое ДТП произошло на внешней стороне 43-го километра МКАД. Пешеход попытался перебежать проезжую часть в неположенном месте. Водители двух машин не заметили мужчину и сбили его. Пострадавшего госпитализировали.