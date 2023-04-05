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«Он не предал себя»: Вайкуле рассказала об отношении Леонтьева к СВО

Евгений Белоусов
Общество
«Он не предал себя»: Вайкуле рассказала об отношении Леонтьева к СВО
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Советский и российский певец Валерий Леонтьев уже давно пропал с радаров поклонников и не торопится выходить на связь. Его коллега Лайма Вайкуле рассказала, что артист предпочитает тихую и мирную жизнь без скандалов.

— Валера в Америке, занят собой. Хоть раз читали интервью Леонтьева? Он не дает никому интервью. Никогда в своей жизни. У него ничего не изменилось, он не предал себя. Он также продолжает ничего не говорить ни про себя, ни про кого-то, — заявила она в интервью на You-Tube-канале «Осторожно: Собчак».

К позиции Леонтьева по специальной военной операции на Украине Вайкуле относится с уважением и пониманием, хотя сама не поддерживает СВО и критикует.

Лайма Вайкуле с самого начала спецоперации на Украине объявила, что ноги ее больше не будет в России. Но спустя время все-таки решила объясниться перед своими поклонниками.

В декабре Вайкуле выступила с внезапным заявлением. Она сказала, что содержала весь СССР своими концертами, а Пугачева — всю Россию, когда выступала. Российская общественность отреагировала на такие слова очень язвительно.

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