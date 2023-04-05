Три полосы на участке Андроньевской набережной будут недоступны до конца июля

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

андроньевская набережная 10с8 Карта всех событий

В период с 10 апреля по 20 июля будут недоступны три полосы на участке Андроньевской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Подобное решение связано с проведением запланированных строительных работ на участке. Водителям рекомендуется строить маршруты заблаговременно, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также на некоторых улицах в четырех округах столицы изменилась схема движения транспорта. Так, в период с 1 апреля до 1 сентября полностью перекрыт участок Андроновского шоссе в районе дома № 55 на Авиамоторной улице.

Кроме того, в период с 1 апреля по 30 июня будут недоступны для проезда несколько участков в районе 1-го Котляковского переулка. Так, от дома № 65, строение 3, до до № 61 по Кантемировской улице будут производиться поэтапное расширение двух полос, а также работы по обустройству временных уширений.

На нескольких улицах в СВАО, ЮАО и САО временно изменится схема движения транспорта в связи с проведением строительных работ и восстановлением инженерных сетей.