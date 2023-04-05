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МЧС: В здании Минобороны в центре Москвы потушено возгорание электроприбора

Евгений Белоусов
Происшествия
МЧС: В здании Минобороны в центре Москвы потушено возгорание электроприбора
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Знаменка, 19 Карта всех событий

Пожар в здании Минобороны РФ на улице Знаменке в центре Москвы ликвидирован. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

— По прибытии пожарных выявлено возгорание электробытового прибора на площади пять квадратных метров. Возгорание ликвидировано, — рассказали в МЧС.

Пострадавших нет. Системы жизнеобеспечения здания работают в штатном режиме, передает агентство городских новостей «Москва».

Пожар, о котором идет речь, произошел вечером 5 апреля в здании на улице Знаменке. Из окна третьего этажа поднимался густой черный дым. По прибытии пожарные обнаружили интенсивное горение. Возгоранию присвоили второй ранг.

Позже в Минобороны сообщили, что пожарные локализовали возгорание.

МЧС Центральный административный округ (ЦАО) Минобороны
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