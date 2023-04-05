Автомат обнаружили у задержанного в Брянской области пилота украинского самолета

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Силовики обнаружили оружие у украинского летчика легкомоторного самолета, пересекшего госграницу и потерпевшего крушение в Брянской области. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Росгвардии.

— Он был вооружен. У него был автомат, магазины (к автомату — прим. «ВМ»), бронежилет. Сотрудники УФСБ разберутся, как с ним дальше работать, — сказал сотрудник ведомства.

По его словам, пилота задержали сотрудники Росгвардии, а также представители силовых структур Брянской области, передает агентство.

Речь идет об инциденте, произошедшем в районе населенного пункта Бутовск Брянской области. Как уточняется, там упал украинский самолет, летчик же был оперативно задержан пограничниками.