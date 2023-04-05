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Движение на участке Щелковского шоссе будет ограничено в ночь на 9 апреля

Евгений Жуков
Город
Движение на участке Щелковского шоссе будет ограничено в ночь на 9 апреля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

В период с 01:30 до 05:30 9 апреля будет недоступна одна полоса в направлении Подмосковья на участке Щелковского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в среду, 5 апреля.

Ограничения коснутся участка, расположенного в районе дома №74 по Щелковскому шоссе. Такое решение связано с проведением строительных работ. Автовладельцам рекомендуется планировать маршруты заранее с учетом названных ограничений, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, в период с 10 апреля по 20 июля будут недоступны три полосы на участке Андроньевской набережной по аналогичной причине.

Также с с 1 апреля по 30 июня будут перекрыты для проезда несколько участков в районе 1-го Котляковского переулка. Так, от дома № 65, строение 3, до № 61 по Кантемировской улице будут производиться поэтапное расширение двух полос, а также работы по обустройству временных уширений.

На участках Алабяно-Балтийского тоннеля до 30 июня ограничат движение транспорта. Перекрытия от дома № 7 по улице Алабяна до дома № 25/2 по улице Космонавта Волкова связаны с проведением запланированных ремонтных работ.

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