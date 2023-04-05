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«Чуткий политик»: Кадыров поблагодарил Собянина за решение вопроса строительства мечети

Евгений Белоусов
Город
«Чуткий политик»: Кадыров поблагодарил Собянина за решение вопроса строительства мечети
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 5 апреля, поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за решение вопроса со строительством мечети в Косино-Ухтомском районе.

— Это чуткий политик и хозяйственный градоначальник, который нашел замечательное решение, устраивающее всех. Мечеть будет построена ближе к центру Москвы, в парковой части, в месте, куда прихожанам будет удобнее добираться на метро или наземном транспорте, — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров призвал также всех не поддаваться на провокации, затрагиваемые тему строительства мечети.

Собянин урегулировал вопрос о возможном строительстве мечети на берегу Святого озера в районе Косино-Ухтомский. Теперь место расположения будущей мечети будет изменено. Под ее строительство выделят земельный участок недалеко от метро «Косино», между будущим МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАД.

Благодарность столичному мэру также выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он одобрил решение о переносе мечети и подчеркнул, что нельзя позволять «злым силам» стравливать людей разных религий.

Мечети Рамзан Кадыров Сергей Собянин
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