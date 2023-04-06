В Киеве назвали условие для переговоров с Россией по Крыму

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Представители офиса украинского президента Владимира Зеленского уверяют, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму. Однако Украина согласна начать обсуждение, только если ВСУ смогут дойти до крымских границ, заявил замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига изданию Financial Times.

— Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть (дипломатическую) страницу для обсуждения этого вопроса, — заявил Андрей Сибига.

Издание уточняет, что в заявлении представителя Киева шла речь о возможном контрнаступлении, о котором ВСУ говорят уже очень давно и планируют его начать. Сибига подчеркнул, что украинские власти не исключают возможности взять Крымский полуостров под собственный контроль военным путем.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с резким заявлением о Крыме. Он сказал, что Украина сможет «захватить» Крымский полуостров за пять–семь месяцев, после чего разрушит мост через Керченский пролив и будет стремиться искоренить там все российское.