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Более ста медиков Росгвардии наградили за работу в зоне СВО

Ирэна Колесова
Общество
Более ста медиков Росгвардии наградили за работу в зоне СВО
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Более 100 военных врачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии стали лауреатами государственных и ведомственных наград с начала специальной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе войск национальной гвардии России.

— С начала специальной военной операции за высокий профессионализм, мужество и отвагу государственными и ведомственными наградами отмечены более 100 военных врачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии, — сообщили в ведомстве.

Такую статистику привели в преддверии знаменательной даты. 6 апреля в России отметят День медицинской службы Росгвардии.

Накануне праздника в Херсонской области открылся новый пункт неотложной помощи. Жители смогут оперативно проводить диагностику, опытные врачи проведут им операции при наличии показаний, есть также специальные палаты для интенсивной терапии. В регионе за врачебной помощью к медикам Росгвардии уже обратились порядка 50 человек, передает РИА Новости.

Сотрудники Росгвардии регулярно спасают жизни. В Москве в январе они оперативно эвакуировали людей из загоревшегося автобуса и потушили пламя. Инцидент произошел на Рублевском шоссе. Экипаж Росгвардии заметил, что у следующего впереди автобуса загорелось заднее колесо. Сотрудники остановили транспортное средство и потушили возгорание.

Награды Врачи Росгвардия
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