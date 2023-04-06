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Астролог Глоба назвала знак, который молниеносно разбогатеет в апреле

Ирэна Колесова
Общество
Астролог Глоба назвала знак, который молниеносно разбогатеет в апреле
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Астролог Тамара Глоба поделилась своим прогнозом на апрель и назвала знак зодиака, которого сильно обрадует Вселенная. По ее словам, повезет рожденным под созвездием Девы.

Этот представитель зодиакального круга станет любимчиком судьбы, перед ним откроются двери в мир возможностей. Дев ждут полезные знакомства, интересные предложения по работе и обучению, а также приятные финансовые сюрпризы.

— Будут хорошие заработки. Вы задумаетесь об успехе и возвышении, которые касаются творческих профессий в первую очередь, — отметила астролог в видео на своем YouTube-канале.

Однако Глоба добавила: в конце месяца представителям этого знака следует быть осторожными и избегать мест, где можно столкнуться с конфликтами и недоброжелателями. На работе тоже могут возникнуть споры, сплетни и горячие обсуждения. Тамара Глоба рекомендует Девам не обращать внимания на тех, кто ищет причину для ссоры.

Но не всем апрель будет так сильно благоволить. Совсем скоро рожденные под определенным знаком зодиака люди столкнутся с сильнейшей сердечной болью, предупреждает астролог Тамара Глоба. По ее словам, тяжелый период скоро наступит для Овнов. Представители зодиакальной системы явственно поймут, что их любимый человек им изменяет, ни капли не сомневаясь в этом.

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