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Журналист Моррис: Власти США сами спровоцировали финансовый кризис в стране

Ирэна Колесова
В мире
Журналист Моррис: Власти США сами спровоцировали финансовый кризис в стране
Фото: shutterstock

Американские власти сами допустили и спровоцировали финансовый кризис, однако упорно не хотят признать собственную вину. С таким заявлением выступил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

— Мы видели, как ФРС признал, что грядет рецессия, одновременно заявляя, что банки США в безопасности. Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается. Это значит: мы сдаемся, мы опускаем руки, мы позволим рыкну разобраться самому, — высказался Клейтон.

Ведущий заострил внимание на том, что США сейчас вынуждены переживать крах крупнейших банков в стране. По его словам, о подобном риске для Вашингтона очень давно говорили эксперты. Но Белый дом до сих пор не хочет согласиться с тем, что кризис случился по вине администрации американского президента Джо Байдена, подчеркивает журналист.

За последнее время потерпели крах сразу три американских банка с общей суммой активов более 330 миллиардов долларов. Власти США сразу же заверили, что угрозы банковским вкладам американцев нет. Однако пресса и эксперты видят в происходящем предвестие экономического кризиса. Что происходит с американскими банками и как это отразится на России, разбиралась «Вечерняя Москва».

Банки Джо Байден США кризис
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