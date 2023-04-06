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«Вальяжно и уверенно»: Московский зоопарк показал манула Тимофея, демонстрирующего свою добычу

Лейла Алиева
Город
«Вальяжно и уверенно»: Московский зоопарк показал манула Тимофея, демонстрирующего свою добычу
Фото: Пресс-служба зоосада
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Московский зоопарк опубликовал видео с манулом Тимофеем, который поймал крысу и уверенно разгуливает со своей добычей вольеру. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе зоосада.

— Кажется, пришла настоящая весна. Тимоша больше не жмется к стеночке, боясь промочить лапки. С крысой в зубах он вальяжно и уверенно проходит по вольеру, — говорится в Telegram-канале «Московский зоопарк».

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Недавно генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась видео с эффектным выходом манула Тимофея. На видео можно увидеть, как животное скрылось с добычей в своем убежище.

В пресс-службе Московского зоопарка рассказали, что манул Тимофей ведет ночной образ жизни. Он предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по сугробам, крышам и лесенкам.

С 1 апреля Московский зоопарк перешел на весенний режим работы. В связи с подготовкой к сезону временно закрыт главный вход. Изменение режима работы традиционно связано с увеличением длины светового дня. Теперь все больше времени проводят в своих уличных вольерах панды, львы, тигр, другие обитатели фауны России и даже манул Тимофей.

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