Сергей Собянин: В этом году благоустроим территории рядом с 16 станциями метро и 12 станциями МЦД

Фото: Сайт Сергея Собянина

В столице ведутся активные работы по благоустройству территорий возле станций метро и других транспортных объектов. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— За эти годы удалось привести в порядок 367 различных объектов — более 60 процентов московских станций метро, МЦК, МЦД и пригородной электрички. Каждый проект индивидуален, но в то же время их объединяют многие общие черты, — сказал глава города.

В этом году работы по благоустройству идут еще на 62 объектах: в частности, специалисты благоустроят станции Большой Кольцевой линии (БКЛ) метро, написал Собянин в своем блоге.

Также стало известно о создании многофункционального общественного пространства около станций БКЛ метро. В частности, там появились парки и скверы, спортивные площадки и велодорожки, пункты общественного питания, а также различные коммерческие объекты.

Помимо этого, в планах на предстоящий год стоит благоустройство 19 улиц, переулков, площадей и бульваров. Специалисты приведут в порядок 74 парка и сквера, а также установят 31 тысячу осветительных приборов.