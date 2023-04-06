Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин: В этом году благоустроим территории рядом с 16 станциями метро и 12 станциями МЦД

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин: В этом году благоустроим территории рядом с 16 станциями метро и 12 станциями МЦД
Фото: Сайт Сергея Собянина

В столице ведутся активные работы по благоустройству территорий возле станций метро и других транспортных объектов. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— За эти годы удалось привести в порядок 367 различных объектов — более 60 процентов московских станций метро, МЦК, МЦД и пригородной электрички. Каждый проект индивидуален, но в то же время их объединяют многие общие черты, — сказал глава города.

В этом году работы по благоустройству идут еще на 62 объектах: в частности, специалисты благоустроят станции Большой Кольцевой линии (БКЛ) метро, написал Собянин в своем блоге.

Также стало известно о создании многофункционального общественного пространства около станций БКЛ метро. В частности, там появились парки и скверы, спортивные площадки и велодорожки, пункты общественного питания, а также различные коммерческие объекты.

Помимо этого, в планах на предстоящий год стоит благоустройство 19 улиц, переулков, площадей и бульваров. Специалисты приведут в порядок 74 парка и сквера, а также установят 31 тысячу осветительных приборов.

Благоустройство Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте