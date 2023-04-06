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Москвичей пригласили на экскурсии на ретротрамвае «Татра-Т2»

Лейла Алиева
Город
Москвичей пригласили на экскурсии на ретротрамвае «Татра-Т2»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Более 50 лет назад по столице курсировали популярные трамваи «Татра-Т2», торжественный пуск которых традиционно отмечается 6 апреля. В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали историю этого транспорта.

— «Татру-Т2» выпускали с 195-го по 1963 год в Чехословакии. В Москве такие модели появились в 1959-м и сразу стали популярными у пассажиров. Дело в том, что до этого трамваи были с деревянными сиденьями и без отопления, а их передвижение сопровождал громкий стук, — говорится в сообщении.

С мая в городе запустят постоянные экскурсии на ретровагоне «Татра-Т2», передает официальный сайт мэра Москвы.

Почти на 90 процентах маршрутов столицы уже работают современные низкопольные трамваи. До 2025 года планируется также закупить еще 150 вагонов последнего поколения.

Также в столице оборудуют 30 трамвайных стрелок «умной» системой управления. По словам заместителя мэра Москвы, главы городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, благодаря модернизации инфраструктуры трамваи будут двигаться быстрее, а поездки станут еще безопаснее.

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