Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Счетная палата сообщила о профиците бюджета ПФР в прошлом году

Араз Салехов
Экономика
Счетная палата сообщила о профиците бюджета ПФР в прошлом году
Фото: Вечерняя Москва

Пенсионный фонд России закончил год с профицитом на уровне одного триллиона рублей. Об этом свидетельствует аналитическая записка Счетной палаты по исполнению бюджета ПФР за 2022 год.

— За 2022 год бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 1 103 520,18 миллиона рублей, в том числе по распределительной составляющей — 1 088 032,86 миллиона рублей и по накопительной составляющей — 15 487,32 миллиона рублей, — говорится в докладе.

При этом за год бюджет Фонда пополнился на 12,478 триллиона рублей. Этот показатель превышает прошлогодний результат на 2,684 триллиона рублей или на 27,4 процента.

В рамках программы добровольных сбережений на старость россияне смогут получить до 36 тысяч рублей в год от государства по принципу софинансирования. Кому будет выгодно пользоваться данной программой и как это лучше сделать, «Вечерняя Москва» узнала у профессора Финансового университета, доктора экономических наук Александра Сафонова.

Несколько изменений произошло в системе соцобеспечения москвичей с началом работы Социального фонда России. Как горожане могут воспользоваться новыми мерами поддержки — в материале «ВМ».

Статистика Счетная палата РФ Пенсионный фонд РФ Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте