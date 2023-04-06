Счетная палата сообщила о профиците бюджета ПФР в прошлом году

Фото: Вечерняя Москва

Пенсионный фонд России закончил год с профицитом на уровне одного триллиона рублей. Об этом свидетельствует аналитическая записка Счетной палаты по исполнению бюджета ПФР за 2022 год.

— За 2022 год бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 1 103 520,18 миллиона рублей, в том числе по распределительной составляющей — 1 088 032,86 миллиона рублей и по накопительной составляющей — 15 487,32 миллиона рублей, — говорится в докладе.

При этом за год бюджет Фонда пополнился на 12,478 триллиона рублей. Этот показатель превышает прошлогодний результат на 2,684 триллиона рублей или на 27,4 процента.

В рамках программы добровольных сбережений на старость россияне смогут получить до 36 тысяч рублей в год от государства по принципу софинансирования. Кому будет выгодно пользоваться данной программой и как это лучше сделать, «Вечерняя Москва» узнала у профессора Финансового университета, доктора экономических наук Александра Сафонова.

Несколько изменений произошло в системе соцобеспечения москвичей с началом работы Социального фонда России. Как горожане могут воспользоваться новыми мерами поддержки — в материале «ВМ».