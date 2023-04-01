Социальный фонд России: как москвичи могут воспользоваться новыми мерами поддержки

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Несколько изменений произошло в системе соцобеспечения москвичей с началом работы Социального фонда России. Например, введено новое — единое — пособие для семей с детьми.

Более подробно о том, кто может стать получателем единого пособия, корреспондент «Вечерней Москвы» побеседовал с Сергеем Алещенко, управляющим Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по городу Москве и Московской области.

— Сергей Иванович, какие изменения произошли в жизни москвичей с началом работы Социального фонда России?

— С нового года, как известно, Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединены в одну организацию — Социальный фонд России. Объединение ПФР и ФСС направлено в первую очередь на оптимизацию и упрощение процедуры получения социальных выплат. Теперь граждане могут быстрее и удобнее воспользоваться сразу несколькими мерами поддержки со стороны государства.

— Какие выплаты включает единое пособие и кому оно полагается?

— Пособие объединило пять мер поддержки, действовавших ранее. Это — ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 3 лет; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3 лет; ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно; ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

— Кому и в каком размере назначается это пособие?

— Выплату назначают беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, а также родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) детей от рождения до их семнадцатилетия, у которых среднедушевой доход семьи ниже одной региональной величины прожиточного минимума на душу населения. При условии соблюдения требований комплексной оценки нуждаемости.

На ребенка до 17 лет размер пособия составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума для детей.

Для беременных также — 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Кому попало не дадут

— Как правильно понимать «адресность» и «нуждаемость» человека в таком пособии?

— Во-первых, среднедушевой доход семьи должен быть ниже одного прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Оценка дохода проводится за период 12 месяцев, предшествующих первому месяцу перед месяцем подачи заявления. Семья должна владеть движимым и недвижимым имуществом в пределах установленной нормы. У семьи также не должно быть финансовых накоплений на вкладах (счетах), доход от процентов по которым превышает региональную величину прожиточного минимума на душу населения. Трудоспособные члены семьи в периоде, за который рассчитывается среднедушевой доход, должны иметь официальный доход или объективные причины для его отсутствия («правило нулевого дохода»).

Повторюсь: выплата назначается на каждого ребенка. Ее размер в зависимости от уровня доходов семьи может составлять 50–75 или 100 процентов детского прожиточного минимума в регионе проживания.

Выплатной период составляет 12 месяцев. Для получения соцпособия достаточно заявления в электронном виде (с предоставлением сведений, документов в отдельных конкретных жизненных ситуациях), предусмотренных нормативно-правовыми актами.

С правом выбора

— Какие преимущества у данной меры социальной поддержки?

— Пособие назначается на всех детей в семье в возрасте до 17 лет. По одному заявлению и по единым правилам. Увеличивается размер пособия для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Выплаты на детей до 3 лет можно получать вне зависимости от очередности их рождения. То есть на условиях комплексной оценки нуждаемости. Период учета доходов приближен к дате назначения выплаты.

— В документах о назначении социального пособия есть понятие — «сохранная норма». Что оно означает?

— Для обеспечения плавного перехода от существующих выплат к единому пособию для семей с детьми, которые уже получают аналогичные выплаты, а также семей, в которых дети рождены до 2023 года, предусматривается сохранная норма. Она означает, что семья может выбрать: получать выплаты по старым правилам или перейти на единое пособие.

— Нужно ли подавать заявление на Единое пособие, если московская семья уже получает выплату на детей от 3 до 7 лет или от 8 до 17 лет?

— Если семья уже получает данные выплаты в размере 100 процентов, то лучше дождаться, пока срок назначения истечет. Только потом подать заявление на единое пособие. Если получает выплату в размере 50 и (или) 75 процентов от прожиточного минимума, то есть смысл подать заявление на единое пособие (если жизненная ситуация изменилась, возможно увеличение ее размера). Если при назначении пособия выяснится, что совокупный размер получаемых на данный момент выплат больше, то его в невыгодном, более низком, размере не назначат.

Только для россиян

— Включаются ли пособия на детей в общий доход семьи?

— Выплаты единого пособия на детей от 3 до 7, от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года и ежемесячная выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет — не входят в общий доход семьи. Не включаются в общий доход семьи и доход (вне зависимости от того, на какого ребенка подается заявление) от ежемесячного пособия на ранних сроках беременности и ежемесячная выплата на второго ребенка от 0 до 3 лет из материнского капитала.

— Можно ли получать одновременно единое пособие и выплату из материнского капитала на детей до 3 лет?

— Да, конечно. В случае если семья с ребенком до 3 лет получает единое пособие и при этом среднедушевой доход семьи остается ниже двух прожиточных минимумов, то такая семья может обратиться за выплатой из материнского капитала.

— Когда можно подать новое заявление, если на получение пособия пришел отказ?

— Новое заявление можно подать в любое время после устранения причины отказа. Раньше подавать не имеет смысла.

— Можно ли получить это пособие без гражданства Российской Федерации?

— Нет. Единое пособие предоставляется только гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории России.

— Много ли семей уже подали заявления на новое пособие?

— Сегодня Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по городу Москве и Московской области принято порядка 210 тысяч заявлений. Абсолютное большинство — около 200 тысяч (97 процентов) — поступили в электронном виде через портал госуслуг.

ВНИМАНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 12 апреля 2022 года № 553-ПП «О ежемесячных пособиях на детей в городе Москве» единое пособие в городе Москве назначается и выдается органами социальной защиты населения.

ЭТО ВАЖНО

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» правительство Москвы установило величину прожиточного минимума в городе Москве на2023год: в расчете на душу населения — 21 718 рублей; для трудоспособного населения — 24 801 рубль; для пенсионеров — 16 257 рублей; для детей — 18 770 рублей.