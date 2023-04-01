Идем учиться: подробная инструкция, как записать ребенка в первый класс в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В первый класс принимают юных россиян, которым к началу учебного года исполнится от шести с половиной до восьми лет. Запись в образовательное учреждение проходит в двухэтапном формате: с 1 апреля по 30 июня — если ребенок живет на закрепленной за школой территории или поступает в другую школу, но имеет льготу, а вот с 6 июля по 5 сентября — в любые образовательные учреждения, если остались свободные места.

На портале «Госуслуги» появилась возможность заполнить заявление на запись ребенка в первый класс. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ. Внести данные можно заранее: черновик будет сохранен в личном кабинете, а когда начнется прием заявок, достаточно будет нажать кнопку «Отправить». «Вечерняя Москва» узнала, какие способы записать детей в школу сегодня доступны жителям столицы и какие документы необходимы для перевода ребенка из одной образовательной организации в другую.

Через mos.ru

Функция электронной записи в первый класс доступна практически во всех регионах страны. Как именно принимают заявку в том или ином учреждении, можно уточнить на официальном сайте школы, в которую вы хотите отдать ребенка. В столице запись производиться через городской сайт mos.ru.

Для подачи заявки понадобится следующий перечень документов:

Удостоверение личности родителя или законного представителя будущего школьника.

Серия и номер свидетельства о рождении ребенка.

Адрес регистрации детей по месту жительства или пребывания в столице.

СНИЛС для регистрации на портале mos.ru.

После приема электронного заявления в течение тридцати дней ребенок вместе с родителем должен посетить школу, в которую были направлены документы. В личном кабинете на сайте mos.ru появится напоминание о том, что необходимости явиться в учебное заведение.

При посещении школы нужно обязательно взять с собой оригиналы документов, удостоверяющих личность родителя/законного представителя ребенка, свидетельства о рождении и регистрации ребенка. После приема документов будущий школьник будет зачислен в образовательное учреждение в течение недели.

При подаче электронного заявления можно выбрать максимум три заведения, где ребенок хотел бы получать знания. Одно учреждение непременно должно быть территориального прикреплено к месту жительства. Две другие школы можно выбрать вне зависимости от района проживания.

В некоторых случаях для приема в первый класс не требуется регистрировать электронное заявление на mos.ru. Так, если ребенок посещает группу дошкольной подготовки и хочет продолжить учиться в этой же школе, родители могут написать заявление на имя ее директора.

Выбрать учреждение можно при помощи сервиса по поиску образовательных организаций в столице.

Через госуслуги

Для того чтобы открыть форму заявления на госуслугах, необходимо обзавестись подтвержденной учетной записью (это касается родителей первоклассника, усыновителей, опекунов или законных представителей).

Для начала нужно выбрать школу, заполнить заявление и сохранить его в черновик. В бланке указываются паспортные данные родителей, данные свидетельства о рождении ребенка, сведения о месте регистрации, а также о положенных льготах.

Подать заявление можно одновременно в несколько учебных заведений. Важно то, что при подготовке черновика портал указывает, сколько мест осталось в том или ином заведении.

Чтобы документы успешно были направлены в школу, достаточно нажать на кнопку «Отправить» 1 апреля — или раньше, как только образовательная организация откроет прием заявлений. Стоит обратить внимание: заполненный и сохраненный черновик автоматически не отправится. Если вы собственноручно не вышлете его в школу, заявление не зарегистрируют, а ваш ребенок лишится возможности пойти в первый класс в выбранное учебное заведение. О начале приема заявлений родителей заведомо предупредят уведомлением на госуслугах.

Для подачи заявления понадобятся следующее:

данные вашего паспорта;

реквизиты свидетельства о рождении ребенка;

номер и название школы, куда вы хотите отдать ребенка;

сведения о регистрации — вашей и ребенка.

Срок исполнения

Ребенка зачислят в образовательное учреждение лишь после предоставления оригиналов документов, а также издания акта о приеме на обучение. Когда будущего учащегося зачислят, в ваш личный кабинет поступит соответствующее уведомление.

Затем из школы поступит приглашение на госуслуги, где будет указан список необходимых документов и сроки, когда их нужно предоставить. Обратите внимание, что сообщение о зачислении придет в личный кабинет в течение трех рабочих дней после завершения приема документов на первом этапе или через пять рабочих дней после приема оригиналов документов на втором.

Перевод в другую школу

Жителям Москвы, которые решили сменить место обучения ребенка, необходимо перед отчислением зарегистрировать электронное заявление о приеме в новое образовательное учреждение. Сделать это можно на том же сайте mos.ru.

Как подать заявление?

Для этих целей понадобятся:

сведения об одном из родителей или законных представителей;

серия и номер свидетельства о рождении ребенка;

данные о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания на территории Москвы;

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (для регистрации на mos.ru).

После регистрации электронного заявления в течение пяти рабочих дней вы получите уведомление с информацией об условиях приема, перечне документов и сроках их представления в учреждение или сообщение об отказе.

Когда вам сообщат о зачислении в новую школу, можно идти в прошлое место обучение, чтобы отчислиться. Из старой школы нужно забрать справку об обучении и периоде обучения в конкретном заведении, ведомость текущих отметок с подписью директора школы и печатью и медкарту школьника.

Отправляясь в новое учебное заведение, обязательно нужно взять с собой следующий перечень документов:

Документ, удостоверяющий личность одного из родителей или законных представителей.

Свидетельство о рождении ребенка.

Свидетельство о регистрации ребенка.

Справку об обучении или периоде обучения из прошлой школы.

Ведомость текущих отметок за подписью директора прошлой школы с печатью школы.

Медицинскую карту.

Аттестат об основном общем образовании (для учащихся старших классов).

В течение пяти дней после приема документов школьника зачислят в новое образовательное заведение.

Стоит ли отдавать ребенка в школу с шести лет?

По мнению семейного психолога Наталии Наумовой, в этом случае действует закон «чем позже — тем лучше». По мнению эксперта, умение слаженно говорить и читать — это вовсе не признак того, что малыш уже готов грызть гранить науки.

— Вовсе не эти опции являются важными. Главные признаки, указывающие, что ребенок готов к учебе, — это его мотивация, интерес к предметам, буквам и цифрам. Как это понять? Когда ребенок все чаще начнет отказываться от развлекательных игр, и обострит внимание на считалочках, прочтениях книг или написании букв, это станет явным признаком того, что пора, — сказала спикер.

Но перед тем, как отправить ребенка в школу, важно, чтобы он был обучен всем тонкостям коммуникации со сверстниками, умел самостоятельно одеваться, завязывать шнурки, концентрировать внимание и не отвлекаться. Если же такие навыки не выработаны, следует повременить и дать ребенку насладиться играми и детством, заключила собеседница «ВМ».