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В Московском зоопарке появятся несколько новых видов животных

Лейла Алиева
Город
В Московском зоопарке появятся несколько новых видов животных
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Несколько новых видов животных появятся в этом сезоне в Московском зоопарке. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

— В зоопарке появятся несколько новых видов, среди которых, например, муравьед, — рассказала она.

По мнению Акуловой, в этом сезоне зоопарк удивит своих посетителей, передает РИА Новости.

С 1 апреля Московский зоопарк перешел на весенний режим работы. В связи с подготовкой к сезону временно закрыт главный вход. Изменение режима работы традиционно связано с увеличением длины светового дня. Теперь все больше времени проводят в своих уличных вольерах панды, львы, тигры, другие обитатели фауны России и даже манул Тимофей.

Также стало известно, что бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин вышли из зимней спячки в Московском зоопарке. Животные пробудились 26 марта. Зоологи оказали сонным медведям должное внимание. За животными наблюдали и давали им немного подкрепиться.

Столичный зоопарк в преддверии летнего сезона объявил набор волонтеров. Так, кандидат должен быть старше 18 лет, любить животных и иметь в своем распоряжении несколько свободных часов в неделю.

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