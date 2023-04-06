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Священник рассказал, в чем разница между УПЦ и ПЦУ

Рафаэль Залян
Евгений Силаев

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Эксклюзивы ВМ
В мире
Священник рассказал, в чем разница между УПЦ и ПЦУ
Фото: shutterstock

Между Украинской православной церковью (УПЦ) и Православной церковью Украины (ПЦУ) есть принципиальные различия. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко.

— Православная церковь Украины принципиально отличается от Украинской православной церкви, несмотря на то что названия почти идентичны. Власти придумали ПЦУ специально для того, чтобы демонстративно оградить себя от Русской православной церкви, — объяснил священник.

ПЦУ появилась в 2018 году по указу действующего на тот момент президента Украины Петра Порошенко. Она объединила две неканонические автокефальные церкви и вступила в обращение с Константинопольской церковью.

Савченко напомнил, что Русская православная церковь считает ПЦУ раскольниками, которые не могут считаться связанными с каноническим православием. В то же время вопрос с УПЦ обстоит сложнее из-за того, что 27 мая 2022 года Собор Украинской церкви постановил, «что свидетельствует о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви».

Собеседник «ВМ» отметил, что РПЦ этот шаг не осудила, что не позволяет в полной мере говорить о нарушении канонов.

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