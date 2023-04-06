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Первый магазин белорусского аналога IKEA откроется в России 15 апреля

Лейла Алиева
Общество
Первый магазин белорусского аналога IKEA откроется в России 15 апреля
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В торгово-развлекательном центре «Щелковский» в столице 15 апреля откроется первый магазин белорусского бренда Swed House, который является аналогом IKEA. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.

— 15 апреля в ТРЦ «Щелковский» откроется первый в России магазин Swed House с товарами собственного бренда, а также аналогами IKEA. В новом пространстве будут представлены товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, а также популярные «акулы», — передает слова представителя пресс-службы ТАСС.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов подтвердил открытие магазинов Inditex в России под новыми названиями до конца весны. Испанская компания передаст новым владельцам все торговые площадки, находящиеся в России. Магазины будут открыты под новыми названиями: DUB, VILET, MAAG, ECRU.

В свою очередь председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что IKEA могла бы сменить свои вывески и продолжить работу в России, как сделала сеть ресторанов «Макдоналдс».

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