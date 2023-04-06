Сбой в движении трамваев произошел на Чертановской улице

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Москва, Чертановская улица Карта всех событий

Трамваи № 1 и 16 задерживаются на Чертановской улице в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в четверг, 6 апреля.

Задержка транспорта произошла в районе остановки «Чертановская улица, 53», в связи с этим маршруты временно изменили. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Менее чем через 15 минут движение трамваев на участке удалось восстановить.

На Живописной улице в Москве также в этот же день восстановили движение трамваев после того, как автомобиль застрял на путях и перекрыл движение. На некоторое время было задержано движение трамваев № 28 и 31. Затор произошел в районе остановки «Бассейн».