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На Живописной улице в Москве восстановили движение трамваев

Ирэна Колесова
Происшествия
На Живописной улице в Москве восстановили движение трамваев
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Живописная улица Карта всех событий

На Живописной улице в Москве восстановили движение трамваев после того, как автомобиль застрял на путях и перекрыл движение. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в столичном Дептрансе.

Уточняется, что на некоторое время было задержано движение трамваев № 28 и 31. Затор произошел в районе остановки «Бассейн». По предварительным данным, никто не пострадал, проблему с транспортным сообщением удалось оперативно решить.

В Москве на Новорижском шоссе произошла авария. Там столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна из машин перевернулась. Все случилось в районе дома 47/184 по улице Василия Ботылева. На место ДТП уже прибыли столичные оперативные службы.

Другое ДТП произошло на северо-востоке Москвы. На Лианозовском проезде столкнулись два автомобиля, один из которых завалился на бок.

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