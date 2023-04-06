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Памятник в годовщину смерти Жириновского открыли на Новодевичьем кладбище

Араз Салехов
Общество
Памятник в годовщину смерти Жириновского открыли на Новодевичьем кладбище
Фото: АГН Москва

На Новодевичьем кладбище в годовщину смерти российского политика Владимира Жириновского открыли памятник в его честь. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».

Изваяние представляет собой фигуру Жириновского в полный рост, на гранитном основании надпись — его собственная цитата.

Создателем памятника выступил народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук. Он отметил, что фигура выполнена из бронзы, так как это один из самых благородных и стойких материалов. Общая высота памятника составит 2,75 метра. Отмечается, что на основании нанесена известная фраза политика, которая до момента открытия будет держаться в тайне.

Также в Москве появилась улица Жириновского. Постановление по данному вопросу подписал глава города Сергей Собянин. Имя основателя ЛДПР получил безымянный объект улично-дорожной сети от Нежинской улицы вдоль границы особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный заказник «Долина реки Сетуни» в районе Очаково-Матвеевское.

Жириновский скончался в апреле 2022 года на 76-м году жизни. До этого политик почти два месяца провел в Центральной клинической больнице с диагнозом «двухсторонняя пневмония». Она развилась из-за коронавирусной инфекции.

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