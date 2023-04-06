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Съемки «Джокера» с участием Леди Гаги и Хоакина Феникса завершились в Нью-Йорке

Лейла Алиева
Общество
Съемки «Джокера» с участием Леди Гаги и Хоакина Феникса завершились в Нью-Йорке
Фото: shutterstock

В Нью-Йорке завершились съемки второй части фильма «Джокер» с участием Леди Гаги и Хоакина Феникса. Об этом сообщил режиссер киноленты Тодд Филлипс.

Уточняется, что бюджет фильма составил 150 миллионов долларов. Сценаристами картины стали Тодд Филлипс и Скотт Сильвер, которые работали над первой частью. Премьера «Джокера» запланирована на 4 октября 2024 года, передает издание «Культуромания».

Американская студия Warner Bros. начала разработку второй части фильма «Джокер» с актером Хоакином Фениксом в главной роли в начале декабря прошлого года. Фильм получил рабочее название «Джокер: Безумие на двоих». Это является отсылкой к медицинскому термину «общий психоз», когда галлюцинации или бред одного человека передаются другому. Возможно, центральной локацией сиквела стала психиатрическая клиника Аркхем.

Кроме того, в середине августа появилась информация о денежном вознаграждении Леди Гаги за роль Харли Квинн. За съемки в сиквеле «Джокера» артистка получит гонорар в размере десяти миллионов долларов.

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