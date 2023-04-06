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Science Daily: Продолжительность жизни населения Земли не увеличивается

Полина Пашкина
Общество
Science Daily: Продолжительность жизни населения Земли не увеличивается
Фото: pixabay.com

Ученые из 14 стран мира смогли доказать, что процесс старения не замедляется, продолжительность жизни населения Земли не увеличивается. Результаты исследования представили в издании Science Daily.

Уточняется, что в работе приняли участие ученые из 42 научных учреждений. Свои выводы они сделали, сравнив демографии девяти поколений людей и 30 популяций различных приматов.

Объектом исследования стали в том числе животные, которые обитают в зоопарках и дикой природе. Согласно результатам научной работы, увеличение продолжительности жизни во многих странах стало только последствием снижения детской смертности, а значит, сам процесс старения необратим, передает Science Daily.

Тем не менее шанс немного его затормозить существует. В беседе с «Вечерней Москвой» врач — диетолог-нутрициолог Ирина Писарева рассказала о свободных радикалах, которые влияют на способность клетки к делению. Один из витаминов способен противодействовать свободным радикалам и тем самым нейтрализовать их вредное воздействие.

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