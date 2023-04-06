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Corriere della Sera: У экс-премьера Италии Берлускони диагностировали лейкемию

Лейла Алиева
В мире
Corriere della Sera: У экс-премьера Италии Берлускони диагностировали лейкемию
Фото: shutterstock

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает итальянская ежедневная газета Corriere della Sera.

Накануне Берлускони был госпитализирован в миланскую клинику «Сан-Раффаэле». По данным СМИ, причиной обращения к медикам стала одышка.

— Берлускони страдает серьезным заболеванием крови — лейкемией. Именно оно стало причиной его предыдущей госпитализации: таким образом, это было не только плановое обследование, но и необходимое лечение, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе политик уже был в «Сан-Раффаэле». Его госпитализировали в клинику 28 марта с жалобами на сильные боли.

30 марта Берлускони выписали. Медики сообщили, что бывший премьер-министр Италии проходил обследования. Отмечается, что в больнице Берлускони навещали сын Луиджи и брат Пабло.

В январе 2022 года Берлускони проходил лечение в «Сан-Раффаэле». Тогда экс-политика госпитализировали из-за инфекции мочевыводящих путей.

Онкология Италия Сильвио Берлускони
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