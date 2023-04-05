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Corriere della Sera: Берлускони вновь госпитализирован

Полина Пашкина
В мире
Corriere della Sera: Берлускони вновь госпитализирован
Фото: shutterstock

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был вновь госпитализирован в миланскую клинику «Сан-Раффаэле». Об этом в среду, 5 апреля, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

По информации СМИ, 86-летний Берлускони находится в палате интенсивной терапии. Он обратился в больницу с одышкой.

Итальянский политик прошел процедуру компьютерной томографии и ожидает дальнейших исследований.

Издание утверждает, что у Берлускони наблюдаются проблемы с легкими и сердечно-сосудистой системой. Ожидается, что в ближайшее время его навестит старшая дочь Марина, передает Corriere della Sera.

На прошлой неделе политик уже был в «Сан-Раффаэле». Его госпитализировали в клинику 28 марта с жалобами на сильные боли.

30 марта Берлускони выписали. Медики сообщили, что бывший премьер-министр Италии проходил обследования. Отмечается, что в больнице Берлускони навещали сын Луиджи и брат Пабло.

До этого Берлускони проходил лечение в «Сан-Раффаэле» в январе 2022 года. Тогда экс-политика госпитализировали из-за инфекции мочевыводящих путей.

Госпитализация Италия Сильвио Берлускони
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