Технополис «Москва» станет площадкой акции «Тотальный диктант»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» примет участие в акции «Тотальный диктант». Мероприятие состоится 8 апреля. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

В этом году акция пройдет в двадцатый раз. Однако «Технополис Москва» впервые проведет мероприятие на своей площадке в конгресс-центре по адресу Волгоградский проспект, дом № 42, корпус 5.

— Мы рады приветствовать сторонников акции. Они вносят весомый вклад в сохранение и развитие великого русского языка. Любая культура, в том числе и технологии, начинается с грамотной письменной речи, — приводит слова Дегтярева официальный сайт мэра Москвы.

Участниками акции смогут стать до 100 человек. Им необходимо пройти предварительную регистрацию. В день «Тотального диктанта» они смогут пройти в аудиторию ОЭЗ по паспорту.

В 2023 году акция посвящена знаменитому русскому путешественнику, ученому, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Текст «Тотального диктанта» подготовил писатель и журналист Василий Авченко.

В восьмой раз одновременно с «Тотальным диктантом» пройдет тест TruD, который позволит тем, кто изучает русский язык как иностранный, принять участие в акции вместе со всем миром 8 апреля.