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Диетолог Соломатина развеяла миф о пользе ежедневного употребления супа

Араз Салехов
Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Диетолог Соломатина развеяла миф о пользе ежедневного употребления супа
Фото: Pexels

Современный мир не предполагает трату большого количества энергии в сравнении с прошлыми эпохами, поэтому суп необязателен в ежедневном рационе. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее мнению, от некоторых видов супов в наше время стоит вообще отказаться, поскольку они не совсем полезны. Диетолог заверила, что такое блюдо больше не является обязательной составляющей рациона.

— Раньше наваристые первые блюда были неотъемлемой частью жизни. Их варили на жирном мясе, добавляли туда крупы и ели супы с хлебом. Это помогало сделать пищу более питательной и сытной. Людям нужно было много энергии для жизнедеятельности, — поделилась эксперт.

К примеру, мужчины рубили дрова и валили лес. Кроме того, суп варили во время топки русской печи, что в свою очередь помогало экономить дрова и тепловую энергию.

Тем, кто не хочет отказываться от первых блюд, Соломатина рекомендует заменить мясные супы на овощные.

Также диетолог в беседе с «ВМ» ответила на вопрос, поможет ли суп похудеть. По ее мнению, легкие овощные супы могут помочь сбросить лишние килограммы, так как они создают нужный объем в желудке, который не даст съесть лишнего.

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