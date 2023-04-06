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В России за сутки выявили 9371 новый случай коронавируса

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 9371 новый случай коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 9371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 39 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1155 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

В России за сутки выявили 9371 новый случай коронавируса Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровело 10 879 пациентов, отмечается на портале.

В минувший понедельник, 3 апреля, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусная пандемия завершилась спустя три года и три месяца. В связи с этим он предложил увековечить гражданский подвиг врачей в культурном и просветительском плане, а также осмыслить приобретенный за время пандемии опыт.

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», что коронавирус так и не обрел статус сезонного заболевания и постепенно сходит на нет во всем мире.

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